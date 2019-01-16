Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı (2) - Adana
37 dakika önce
- Zarar gören tarım arazilerinden görüntü Su altında kalan besi çiftliği ve büyükbaş hayvanlardan görüntü ADANA - Adana'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu.
- Zarar gören tarım arazilerinden görüntü
Su altında kalan besi çiftliği ve büyükbaş hayvanlardan görüntü ADANA - Adana
'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15 Kaynak: AA
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