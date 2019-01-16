Son Dakika Haberleri: Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı (2) - Adana

Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı (2) - Adana

37 dakika önce

- Zarar gören tarım arazilerinden görüntü Su altında kalan besi çiftliği ve büyükbaş hayvanlardan görüntü ADANA - Adana'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu.

Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı (2) - Adana, System.String[]
- Zarar gören tarım arazilerinden görüntü
Su altında kalan besi çiftliği ve büyükbaş hayvanlardan görüntü ADANA - Adana'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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