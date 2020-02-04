Sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika

Sağanak taşkına neden oldu
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle iki köprü su altında kaldı BARTIN - Etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle iki köprü su altında kaldı,
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:34 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle iki köprü su altında kaldı BARTIN - Etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle iki köprü su altında kaldı,
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