Sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika
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Sağanak taşkına neden oldu

7 saat önce

Düzce'de etkili olan sağanak, Kaynaşlı ilçesinde bir köyün ulaşımını sağlayan köprüyü yıktı, bazı alt geçitlerin su basmasına yol açtı.

Düzce'de etkili olan sağanak, Kaynaşlı ilçesinde bir köyün ulaşımını sağlayan köprüyü yıktı, bazı alt geçitlerin su basmasına yol açtı.

Dün gece kent genelinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynaşlı ilçesinde, Asar Deresi'nin taşması sonucu, Darıyeri Yörükler Köyü'nün merkezle bağlantısını sağlayan köprü yıkıldı.

Aynı bölgede bulunan bazı alt geçitlerin, su basması nedeniyle köy ulaşıma kapandı.

Kaynaşlı Belediyesi, köye Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Deposu kısmından alternatif yol oluşturulması için çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Öte yandan, aynı bölgede daha yaz aylarında meydana gelen su baskınında söz konusu köprü yıkılmıştı.

Sağanak taşkına neden oldu

Kaynaşlı, Yörükler, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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