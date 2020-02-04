Sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika

Düzce'de etkili olan sağanak, Kaynaşlı ilçesinde bir köyün ulaşımını sağlayan köprüyü yıktı, bazı alt geçitlerin su basmasına yol açtı.

Dün gece kent genelinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynaşlı ilçesinde, Asar Deresi'nin taşması sonucu, Darıyeri Yörükler Köyü'nün merkezle bağlantısını sağlayan köprü yıkıldı.

Aynı bölgede bulunan bazı alt geçitlerin, su basması nedeniyle köy ulaşıma kapandı.

Kaynaşlı Belediyesi, köye Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Deposu kısmından alternatif yol oluşturulması için çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Öte yandan, aynı bölgede daha yaz aylarında meydana gelen su baskınında söz konusu köprü yıkılmıştı.