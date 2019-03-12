Son Dakika Haberleri: Sağanak Turgutlu'yu Vurdu

Sağanak Turgutlu'yu Vurdu

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak Turgutlu'yu Vurdu, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Turgutlu'da, saat 14.00'ten sonra başlayan sağanak, aralıklarla etkili oldu. Yağmur nedeniyle alçak kesimlerdeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sokak ve caddelerde ise su birikintileri oluştu. Sabah evden tedbirsiz çıkanlar ıslandı. Bazıları ıslanmamak için çareyi saçak ve tentelerin altına sığınmakta buldu. Evinde su baskını olanlardan Dağıl Sokak'ta yaşayan Emin Taş, "Bir halimize bakın. Oy zamanında kapımızdalar. Oyları alıyorlar ve bir daha arkalarına bakmıyorlar. Pisliğin içinde kaldık" diyerek yetkililere tepkisini dile getirdi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:38 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur' Ailesinden Ahmet Kaya Filmi İçin Açıklama: İtibar Etmeyiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 20:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak Turgutlu'yu Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]