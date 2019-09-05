Son Dakika Haberleri: Sağanak ve dolu
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Sağanak ve dolu

1 saat önce

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Şiddetli sağanak nedeniyle kent merkezinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yüksek kesimlerde etkili olan dolu nedeniyle merkeze bağlı Yaylacık köyü ve çevresi beyaza büründü.

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:23 Kaynak: AA
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