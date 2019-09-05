Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Şiddetli sağanak nedeniyle kent merkezinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yüksek kesimlerde etkili olan dolu nedeniyle merkeze bağlı Yaylacık köyü ve çevresi beyaza büründü.