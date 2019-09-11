Son Dakika Haberleri: Sağanak ve dolu etkili oldu
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Sağanak ve dolu etkili oldu

22 dakika önce

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, yer yer doluya dönüştü.

Şiddetli sağanak nedeniyle kent merkezinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan- Göle kara yolunun kent girişinde yoğun sağanak dolayısıyla su birikintileri oluştu.

Sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:31 Kaynak: AA
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