Sağanak ve dolu etkili oldu
22 dakika önce
Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:31 Kaynak: AA
Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, yer yer doluya dönüştü.
Şiddetli sağanak nedeniyle kent merkezinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Ardahan- Göle kara yolunun kent girişinde yoğun sağanak dolayısıyla su birikintileri oluştu.
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