Sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Sağanak ve dolu etkili oldu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak ve dolu sonrası meydana gelen su baskınında 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sağanak ve dolu sonrası meydana gelen su baskınında 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

Gece saatlerindeki sağanak ve dolu, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu ilçe merkezi, dolunun etkisiyle kısa süreli beyaza büründü.

Dolu nedeniyle bazı vatandaşlar, araçlarını akaryakıt istasyonları ve kapalı alanlara çekerek korumaya çalıştı.

Siverek- Çermik kara yolu su taşkını nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda trafik kontrollü sağlandı.

Sağanak ve dolu sonrası Fırat Mahallesi'nde meydana gelen su baskını nedeniyle 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, olay yerine giderek ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Sağanak ve dolu etkili oldu

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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