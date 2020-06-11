Sağanak ve dolu hasara neden oldu - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki kuvvetli sağanak ve dolu hasara neden oldu.

Dün akşam ilçe genelinde yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı evlerin duvarları çöktü, tarım alanları zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

İlçe merkezinde en çok zarar gören Hasantepe Mahallesi'nin Muhtarı Halil Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu kadar dolu yağışını ilk defa görüyorum. Hem evimin avlu duvarı göçtü hem yeni aldığım kömür sular ve dolu altında kaldı. Kalorifer dairemi de su bastı." diye konuştu.

Aracının tavanının doludan zarar gördüğünü anlatan mahalle sakinlerinden İsmail Ölmez, 30 yıldır ilçede yaşadığını bu kadar uzun süre devam eden dolu görmediğini ifade etti.