Sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolunun rögarları taşırması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra şiddetini artırdı.

Yaklaşık yarım saat etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı.

Bunun sonucunda bazı ev ev iş yerlerini su bastı, araçlar caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak trafik akışının normale dönmesini sağladı.

Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Samsun- Ankara kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.