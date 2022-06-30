Karabük'te akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Karabük-Ovacık karayolunda sağanak yağış nedeniyle yaka selinin taşıdığı taşlar ve toprak yolu ulaşıma kapadı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Karabük Ovacık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak ve dolu sonrası yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

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