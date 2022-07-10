Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

10.07.2022 16:25

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Tekeciler, Kümbet, Caferler, Esenköy, Sorguncukahiler ve Kükürt köylerinde etkili olan sağanak yerini bir süre sonra doluya bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ve meyve ağaçları zarar gördü.

Tekeciler köyünde derenin taşması sonucu bir köprü ulaşıma kapandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarım alanlarında oluşan hasarı tespit etmek için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor Son dakika haber... Bilecik'te sel sularına kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Son dakika haber... Bilecik'te sel sularına kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Yenipazar, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 16:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement