Sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu

16.06.2022 18:04

Sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu Denizli'nin Tavas ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, bazı evleri ve dükkanları su bastı.

Sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde aniden bastıran yağmur sonrası etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, bazı evleri ve dükkanları su bastı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde aniden bastıran yağmur, yerini doluya yağışına bırakarak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli bir şekilde bastıran yağışlar sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altı ve dükkanlara sığınırken, yürümekte dahi zorluk çekti. Bir süre etkisini gösteren yağmur ve dolu yağışı sonrası bazı dükkan ve evleri su bastı. Yağışın etkisini yitirmesi ardından ellerine kovaları alan esnaf ve vatandaşlar suyu tahliye ederek etrafı temizledi. Yağış sonrası bazı çatılarda ise hasar oluştuğu öğrenildi.

Sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu
Sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu
Sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu
Sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Denizli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak ve dolu yağışı su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

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