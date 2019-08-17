Son Dakika Haberleri: Sağanak ve fırtına
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Sağanak ve fırtına

1 saat önce

Kütahya'da sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kütahya'da sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde aniden başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, merkeze bağlı Uluköy'de çok sayıda kavak ağacı kökünden sökülerek devrildi.
Domaniç ilçesinde ise sağanak sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle Tavşanlı kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Berçin köyünde de kısa süre etkili olan dolu nedeniyle köy camisi ile bazı evlerin camları kırıldı, tarım arazileri zarar gördü.
İlçeye 35 kilometre mesafedeki Yeşilköy'de ise sağanak ve dolunun ardından oluşan sel, bazı evleri bastı.
İl Özel İdaresi ekipleri zarar gören köylerde çalışma başlattı.
Kütahya, Uluköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:16 Kaynak: AA
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