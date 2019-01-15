Son Dakika Haberleri: Sağanak ve Fırtına Büfenin Camlarını Uçurdu, Ağaçları Devirdi

Sağanak ve Fırtına Büfenin Camlarını Uçurdu, Ağaçları Devirdi

1 saat önce

Sağanak ve fırtına büfenin camlarını uçurdu, ağaçları devirdi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına ve beraberinde etkili olan sağanak nedeniyle sahil kesiminde bulunan bir büfenin camları patladı, sahildeki pekçok ağaç devrildiANTALYA - Antalya'nın...

Sağanak ve fırtına büfenin camlarını uçurdu, ağaçları devirdi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına ve beraberinde etkili olan sağanak nedeniyle sahil kesiminde bulunan bir büfenin camları patladı, sahildeki pekçok ağaç devrildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına ve bununla birlikte ektili olan metrekareye 80-100 kilogram düşen sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bulunan sahil şeridinde çok sayıda ağaç devrildi veya kırıldı. Sahilde bulunan şezlonglar, masa, sandalye ve şemsiyeler çevreye savruldu. Yol yön tabelaları ise fırtınanın etsiyle devrildi.
Selinus Sahilinde bulunan Ümit Beach adlı işletmenin ise camları patladı. İşyeri kullanılmaz hale geldi.
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ilçede fırtına yarın akşam saatlerine kadar devam edecek, sağanak ise yarın öğle sonunda sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

Antalya, Gazipaşa, Genel
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