Sağanak ve fırtına etkili oluyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağanak ve fırtına etkili oluyor (2) - Son Dakika

Sağanak ve fırtına etkili oluyor (2)

6 saat önce

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Menteşe ilçesine son 24 saatte metrekareye 54,8 kilogram yağış düştü. İlçede, gece saatlerinden itibaren etkisi gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı. Kentte sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri meydana geldi.

Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda halk yürümekte güçlük çekti. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçede, çok sayıda hasarlı trafik kazası oldu.

Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve yayalar zor durumda kaldı. Bazı yerlerde tarım arazileri de sulara gömüldü.

Bodrum'da rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreyi buldu. Açık denizde etkisini artıran rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla deniz suyu kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi, bazı iskeleler zarar gördü. Sahil bandına biriken çakıl ve odun parçaları, kepçelerle temizlendi.

Fırtına seralara zarar verdi

Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, bazı seralara zarar verdi. Çiftçiler yağışa rağmen yırtılan naylonları tamir etmek için mücadele etti.

Milas ilçesinde de Balavca Deresi'nin yanındaki istinat duvarı çöktü. Yola da zarar veren duvarın bulunduğu bölgede, çalışma başlatıldı. Çiftçilerden Ramazan Karakaya, seralarında büyük zararlarının olduğunu dile getirdi. Özgür Alcu ise fırtınanın naylonlara ve seranın demirlerine zarar verdiğini, domatesleri kurtarmak için yağmura rağmen çalıştıklarını kaydetti.

Sağanak ve fırtına etkili oluyor (2)

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek
Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
00:41 Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
00:34 Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
00:32 Şili Devlet Başkanı anayasa değişikliği referandumu için yasal düzenlemeyi onayladı - Son Dakika
00:29 Dışişleri'nden Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına tepki - Son Dakika
00:25 Trabzon'da orman yangını (3) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:44:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağanak ve fırtına etkili oluyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]