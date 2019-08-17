Son Dakika Haberleri: Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması D-100 kara yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay
Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde yüksek yerlerden gelen su birikintileri nedeniyle D-100 kara yoluna yakın noktada bulunan bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu.
Tarlalar su altında kalırken, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beşköprü mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:34 Kaynak: AA
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