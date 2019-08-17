Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
1 saat önce
Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması D-100 kara yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:34 Kaynak: AA
Beşköprü mevkisinde etkili olan sağanak ve fırtınadan detay
Bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluşması
D-100 kara yolu İstanbul
istikametinde uzun araç kuyrukları oluşması SAKARYA - Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Serdivan
ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde yüksek yerlerden gelen su birikintileri nedeniyle D-100 kara yoluna yakın noktada bulunan bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu.
Tarlalar su altında kalırken, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beşköprü mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı Adli yıl açılışına katılmayacak 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki