Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Samsun'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Samsun'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İlkadım ve Canik ilçelerinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı, Atakum ilçesindeki sahilde dalgalar 4 metreye ulaştı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, Karadeniz'deki fırtına dolayısıyla balıkçıların denize açılamadığını, yarın da açılamayacağını söyledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece dolayında azalacağı bölgede, rüzgarın kuzey ile kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli (40-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların Kastamonu ve Sinop'un kuzey kesimleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlar, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Karadeniz, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:15 Kaynak: AA
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