Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika

Sakarya'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğünün uyarısı doğrultusunda beklenen sağanak, akşam saatlerinde başladı.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, bazı vatandaşlar yağıştan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı, bazıları da bina altlarına sığındı.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar da devrildi. Bazı araçlarda ağaç devrilmeleri nedeniyle maddi zarar oluştu.

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.