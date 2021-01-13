Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
13.01.2021 23:55
-Su basan caddelerden geçen araçlar ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yoğun sağanak hayatı olumsuz etkiledi Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Ceyhan'da hayatı olumsuz etkiledi.
-Su basan caddelerden geçen araçlar ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yoğun sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Ceyhan'da hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle ilçe merkezinde birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Araç sürücülerine zor anlar yaşatan yağış, ilçe merkezinde bazı mahallerde elektrik kesintisine neden olurken, bazı evlerin çatıları uçtu. Ceyhan'ın bazı caddeleri sular altında kalırken ASKİ ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
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