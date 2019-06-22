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Sağanak ve sel

28 dakika önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.
Sağanak nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu 15 Temmuz Meydanı ve Mehmet Türkmenoğlu Caddesi sular altına kaldı.
Bazı evlere ve bahçe duvarlarına zarar veren sel sularına, Yahyalı Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle müdahale edildi.
Sağanak sonrasında ilçedeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.
Sağanak ve sel
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Kayseri, Yahyalı, Güncel
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