Son Dakika Haberleri: Sağanak ve şiddetli rüzgar
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Sağanak ve şiddetli rüzgar

37 dakika önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hasara yol açtı.
Kırsal Çaltı Mahallesi'nde şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sel ve su baskını nedeniyle çiftlikteki çok sayıda tavuk telef oldu, park halindeki kamyonet yaklaşık 15 metre sürüklenerek çamur birikintisinin altında kaldı.
Tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı, mahsur kalan kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Çaltı- Yakacık kara yolu ulaşıma kapandı
Sel yüzünden Çaltı-Yakacık kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları bölge sakinlerinin de desteğiyle sürüyor.
Yakacık köyünde de çok sayıda sera rüzgar nedeniyle zarar gördü. Devrilen ağaçlar, sera ve elektrik direklerine zarar verdi.
Çaltı köyünün muhtarı Osman Akçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-20 dakika süren sağanak ve şiddetli rüzgar yüzünden afet meydana geldiğini belirterek, "Hem yollarımız kapandı hem de tarım işçilerinin kaldığı çadırlar su altında kaldı. Burada bulunan tavuk çiftliğindeki yaklaşık 25 bin tavuk telef oldu." dedi.
Yakacık köyünün muhtarı Hüseyin Yıldırım da yağış sonrası zor anlar yaşadıklarını, yaklaşık 25 dönümlük seranın zarar gördüğünü söyledi.
Bilecik, Söğüt, Çaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:51 Kaynak: AA
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