Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Caddelerde akan sular
Arabaların geçişi
Vatandaşların dükkanların önünde beklemesi
Caddelerde su göletleri
Bitkiler üzerinde damlacıklar
Ağaç üzerinde saksağan kuşu
KARS - Sağanak ile şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların iş yerlerine sığındığı ilçede, yağmur sonrası çiçeklerin üstünde kalan damlacıkları güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA
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