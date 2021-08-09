Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

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