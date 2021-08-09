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Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

09.08.2021 16:44

Caddelerde akan sular Arabaların geçişi Vatandaşların dükkanların önünde beklemesi Caddelerde su göletleri Bitkiler üzerinde damlacıklar Ağaç üzerinde saksağan kuşu KARS - Sağanak ile şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Caddelerde akan sular

Arabaların geçişi

Vatandaşların dükkanların önünde beklemesi

Caddelerde su göletleri

Bitkiler üzerinde damlacıklar

Ağaç üzerinde saksağan kuşu

KARS - Sağanak ile şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların iş yerlerine sığındığı ilçede, yağmur sonrası çiçeklerin üstünde kalan damlacıkları güzel görüntü oluşturdu.

Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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