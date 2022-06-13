Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı - Son Dakika
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Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı

13.06.2022 18:08

Gümüşhane'de 15 yaşındaki Efsun Sena Ateş, etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle oluşan su dolu çukura düştü. Ölümle burun buruna gelen küçük çocuk, yardıma koşan çevre halkı sayesinde kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta sağanağın etkisiyle mazgallar tıkanıp, yollar göle döndü. Bölgeden geçen Efsun Sena Ateş, su dolu çukura düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Suda çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan Efsun'u fark edenler yardıma koştu. Sudan çıkarılan Efsun, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Efsun'un çukurdan kurtarıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuna yansıdı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Efsun, sağanakla su dolan çukura düştü; kurtarılma anı kamerada
Efsun, sağanakla su dolan çukura düştü; kurtarılma anı kamerada
Efsun, sağanakla su dolan çukura düştü; kurtarılma anı kamerada
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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Gümüşhane, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı - Son Dakika

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