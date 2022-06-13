Suda çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan Efsun'u fark edenler yardıma koştu. Sudan çıkarılan Efsun, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı.Efsun'un çukurdan kurtarıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı - Son Dakika

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