Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış 29 çadıra zarar verdi
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Sağanak yağış 29 çadıra zarar verdi

1 saat önce

Çankırı'da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü.

Sağanak yağış 29 çadıra zarar verdi, System.String[]
Çankırı'da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü.

Kızılırmak ilçesinde meydana gelen yağış sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü. Çadırda yaşan 179 kişi ise baskından dolayı tahliye edildi.

Bölgeye Jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarda bulundu. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:16 Kaynak: İHA
Kızılırmak, Çankırı, Güncel
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