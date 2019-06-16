Sağanak yağış 29 çadıra zarar verdi
1 saat önce
Çankırı'da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:16 Kaynak: İHA
'da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü. Kızılırmak
ilçesinde meydana gelen yağış sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü. Çadırda yaşan 179 kişi ise baskından dolayı tahliye edildi.
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, polis, itfaiye ve AFAD
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