Sağanak yağış 5 katlı apartmanın istinat duvarını yıktı - Son Dakika

Samsun'da gece etkili olan sağanak 5 katlı bir apartmanın 5 metrelik istinat duvarını yıktı, zemin kattaki bir daire su ve çamurla doldu.

Samsun'da dün aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi 345. Sokak üzerindeki bir apartmanın da istinat duvarının çökmesine yol açtı. 5 katlı Emine Hanım Apartmanı'na ait 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yağmurun etkisine dayanamayarak göçtü. Yıkılan istinat duvarının çamurları ve su birikintileri apartmanın zemin katındaki daireye doldu. Su ve çamurun dolduğu dairede maddi zarar oluşurken, ev içerisinde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

"Bu duvar çökerken aşağıda çocuk da olabilirdi"

Duvarın gece saatlerinde çökmesinin muhtemel bir facianın önüne geçtiğini ifade eden Harun Uyar, "Etkili olan yağmurda 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, zamanında düzgün yapılmadığından ve müteahhit hatasından dolayı çöktü. Bu duvar çökerken aşağıda çocuk da olabilirdi. Zemin katta daire var. Zemin kata su ve çamur doldu. Gece yarısı daireyi boşalttık. Hala tehlike geçmiş değil. Aynı şekilde bir yağmur daha gelse bu toprağın kayıp, diğer binaya da zarar verme riski var. Bunu yapan müteahhide nasıl iskan verildi? Çünkü insan hayatının bu kadar ucuz olmaması lazım. Bu olay gece değil de gündüz olsaydı muhtemel bir facia yaşanabilirdi" dedi.

"Tüm eşyalarım zarar gördü, mağdurum"

İstinat duvarının çökmesiyle evine su ve çamur dolan ev sahibi Mustafa Albayrak, "Yağmurdan sonra istinat duvarı çöktü, evimize su bastı. Bütün eşyalarımız zarar gördü. Evi temizlemeye çalışıyoruz. Mağdur oldum. Mobilyalarım, beyaz eşyalarım kullanılamaz hale geldi" diye konuştu. - SAMSUN