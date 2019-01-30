Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağış Adana'da Uçak Seferlerini İptal Ettirdi

Sağanak Yağış Adana'da Uçak Seferlerini İptal Ettirdi

22 dakika önce

Sağanak yağış Adana'da uçak seferlerini iptal ettirdiADANA - Adana'da kötü hava şartları nedeniyle uçak seferleri geçici bir süre iptal edildi.

Sağanak yağış Adana'da uçak seferlerini iptal ettirdi

ADANA - Adana'da kötü hava şartları nedeniyle uçak seferleri geçici bir süre iptal edildi.
Akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle Adana Havaalanı'nda iç ve dış hatlarda birçok sefer iptal edildi. Adana Havaalanı'na iniş yapamayan uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Sağanak yağış nedeniyle, İstanbul Atatürk Havaalanı, İstanbul Atatürk Havaalanı, Ankara, İzmir ve bir çok ile olan uçuş seferleri iptal edildi. Meteorolojiden gelecek raporlar uçuşların yeniden başlayacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

İstanbul, Adana Havalimanı, Adana, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kılıçdaroğlu'na Ateş Püskürdü: Genel Başkanım Arkamda Durmadı Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor

Ünlü Futbolcu Sala'nın Kaybolduğu Uçağın Parçaları Bulundu İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 21:51:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağış Adana'da Uçak Seferlerini İptal Ettirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]