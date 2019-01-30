Sağanak Yağış Adana'da Uçak Seferlerini İptal Ettirdi
22 dakika önce
Sağanak yağış Adana'da uçak seferlerini iptal ettirdiADANA - Adana'da kötü hava şartları nedeniyle uçak seferleri geçici bir süre iptal edildi.
Sağanak yağış Adana
'da uçak seferlerini iptal ettirdi
ADANA - Adana'da kötü hava şartları nedeniyle uçak seferleri geçici bir süre iptal edildi.
Akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle Adana Havaalanı
'nda iç ve dış hatlarda birçok sefer iptal edildi. Adana Havaalanı'na iniş yapamayan uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Sağanak yağış nedeniyle, İstanbul Atatürk Havaalanı
, İstanbul Atatürk Havaalanı, Ankara
, İzmir
ve bir çok ile olan uçuş seferleri iptal edildi. Meteorolojiden gelecek raporlar uçuşların yeniden başlayacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:29 Kaynak: İHA
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