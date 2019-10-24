Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış altında sörf...Defalarca kez denedi, istediği sonuca ulaşamayınca pes etti
Son Dakika Genel Sağanak yağış altında sörf...Defalarca kez denedi, istediği sonuca ulaşamayınca pes etti

Sağanak yağış altında sörf...Defalarca kez denedi, istediği sonuca ulaşamayınca pes etti

18 dakika önce

Sağanak yağış altında sörf...Defalarca kez denedi, istediği sonuca ulaşamayınca pes etti Karadeniz'de yağmur altında sörf yapmak için çabalayan bir kişinin uğraşları tebessüm ettirdiORDU - Karadeniz'de yağmur altında sörf yapmaya çalışan bir kişi, renkli görüntülere sahne oldu.

Sağanak yağış altında sörf...Defalarca kez denedi, istediği sonuca ulaşamayınca pes etti

Karadeniz'de yağmur altında sörf yapmak için çabalayan bir kişinin uğraşları tebessüm ettirdi

ORDU - Karadeniz'de yağmur altında sörf yapmaya çalışan bir kişi, renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde bir vatandaşın sörf tahtasıyla birlikte denizde çabalaması, görenlere tebessüm ettirdi. Bir yandan yağan yağmur, diğer taraftan da yeteri kadar yükselmeyen dalgalar, uygun şartlar oluşmadığından sörfçünün işini bir hayli zorlaştırdı. Saatler içerinde defalarca sörf yapabilmek için çabalayan sporcu, kimi zaman başarılı olsa da çoğu zaman istediği sonuca ulaşamadı.

Genellikle yaz aylarında yüksek dalgalarla yapılan sörf sporunu, sağanak yağmur altında, kapalı havaya ve yetersiz dalgalara rağmen gerçekleştirmeye çalışan sporcunun gayreti objektiflere yansıdı.

Sağanak yağış altında sörf...Defalarca kez denedi, istediği sonuca ulaşamayınca pes etti

Karadeniz, Ordu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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