Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika

Yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar pek çok il ve ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Ankara'da ise Şereflikoçhisar ve Haymana ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti.

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Şereflikoçhisar'da yağmur sonrası E-90 karayolunu su bastı. Sürücüler, yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.