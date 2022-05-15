Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
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Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti

15.05.2022 23:18

Türkiye yoğun sağanak yağışın etkisi altına girdi. Şiddetli yağmur sebebiyle Ankara'da da E-90 karayolunu su bastı. Sürücüler büyük güçlük çekerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar pek çok il ve ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Ankara'da ise Şereflikoçhisar ve Haymana ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti.

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Şereflikoçhisar'da yağmur sonrası E-90 karayolunu su bastı. Sürücüler, yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Şereflikoçhisar, Haymana, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
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