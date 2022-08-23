Sağanak yağış Balıkesir'de etkili oldu - Son Dakika
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Sağanak yağış Balıkesir'de etkili oldu

23.08.2022 20:12
Sağanak yağış Balıkesir'de etkili oldu

- Sağanak yağış Balıkesir'de etkili oldu Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur giderek şiddetini artırdı.

- Sağanak yağış Balıkesir'de etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur giderek şiddetini artırdı. Bazı bölgelerde yollar gölle döndü, dolu yağışı olan ilçelerde zor anlar yaşandı.

Merkez'de akşam üstü başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda sağanak yağış etkili oldu. Balıkesir'in merkez ve ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatıların altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden çarşıda yürümeye devam etti. Yoğun yağan yağmur sebebiyle yolda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ise yağmurun durmasının ardından alışverişlerine devam etti.

Susurluk ilçesinin Gökçedağ kırsalına ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

(EB-BD-DK-Y)

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış Balıkesir'de etkili oldu - Son Dakika

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