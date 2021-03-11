Sağanak yağış beraberinde kaza getirdi - Son Dakika

Sağanak yağış beraberinde kaza getirdi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyerlere çarparak ters döndü

DÜZCE - Düzce'de sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi. D-100 Karayolunun alt yolunda meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bankete çarparak ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Şıralık Mahallesi D-100 Karayolu Bolu istikameti alt yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 LN 888 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsü Mustafa T., karşı şeritten iş yerine giriş yapmak isteyen kamyonu görünce yavaşlamak istedi. Yağış nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa T.'nin idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bankete çarpıp ters döndü. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisindeki sürücünün kendi imkanları ile dışarı çıktığını belirleyince otomobilde incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri de kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye olay yerinde müdahale etti. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.