Sağanak Yağış Bodrum'da Hayatı Olumsuz Etkiledi
49 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtınayla birlikte başlayan gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, fırtınayla birlikte başlayan gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Bodrum'da dün öğle saatlerinde başlayan fırtına gece saat 23.00 sıralarında yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Ardı ardına çakan şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlatırken, sağanak yağış cadde ve sokakları dereye çevirdi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi
'nde su birikintisine giren bir araç arızalanırken, ilçede sokaklarda bulunan çok sayıda rögarın taşması sonucu çevreye koku yayıldı. Araç
sürücüleri de cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Kuzey Afrika
'dan gelen toz aşınımı nedeniyle yağışın yer yer çamur olarak yağdığı görülürken, şimşek ve yıldırımlar çaktığında gökyüzünde zaman zaman sarı ve turuncu renkler hakim oldu. Yağışlı havanın Pazar günü sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:19 Kaynak: DHA
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