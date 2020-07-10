Sağanak yağış bölgesine ilk müdahaleyi Erciş Belediyesi yaptı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası meydana gelen selin ardından ilk müdahaleyi Erciş Belediyesi yaptı.



Öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış; Yünören, Hasanabdal, Doğancı ve Şehirpazarı bölgesinde sele neden oldu. Mahalle sakinlerinin olayı yetkililere bildirmesiyle hemen harekete geçen Erciş Belediyesi, olay yerine iş makinelerini sevk etti. Olayın hemen ardından çalışmalara başlayan ekipler, kapanan yolları trafiğe açtı.



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam da mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - VAN