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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

18.02.2022 15:50

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Bolu Dağı geçişinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Bolu Dağı geçişinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

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Toros Dağları, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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