Sağanak yağış, Çaltı Mahallesi'ni vurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde sağanak yağıştan dolayı su baskınları yaşandı.

Yaşanan su baskınları sonucunda birçok üreticinin mahsulü sular altında kalırken, üreticiyi büyük zarara uğrattı.



Çarşamba ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde yaşanan sağanak yağış sonrası mahalleli, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ilgili drenaj kanallarının plansız ve yetersiz olduğu iddia edilirken, geçtiğimiz yıllarda da benzer durumla karşılaştıklarını hatırlatarak, DSİ'nin yapmış olduğu drenaj kanallarındaki suların tek bir kanalda toplanması, tek bir kanalda toplanan suyun denize deşarj noktasının da açık olmaması, deşarj için gerekli olan aktarma pompalarının yapılmadan kanalların açılmış olmasının sonucunda büyük kayıplar yaşadıklarını söylediler.



Çaltı Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilikle geçimini sağlayan mahalleliler, yaşadıkları durum nedeniyle büyük zararlara uğradıklarını belirterek, bu sorunla önceki yıllarda da karşılaştıklarını, defalarca çözüm yolu aramalarına rağmen hiçbir yetkilinin soruna el atmadıklarını iddia ettiler.



"Dayanacak gücümüz kalmadı"



Mahsulünün tamamına yakın bir bölümünün DSİ'nin plansız çalışmaları nedeniyle sular altında kaldığını belirten Musa Çakmak (40), "2016 ve 2017 yıllarında da bu durumla karşılaştık. Bu işin içinden çıkamaz hale geldik. Sıkıntımız büyük. Bu kanallar geldikten sonra devamlı su baskınları yaşadık. Kanal yokken bu sorun yoktu. Tarlamda ki su kanallarda ki su çekilene kadar gitmiyor. Sorunlu kanal ile ilgili herhangi bir çalışma da görmüyoruz. Zararımız büyük. Ben tarlama diktiğim ürünlerin fidelerini Mersin'den, Antalya'dan getiriyorum. Bunlar hep maliyet. Yıllarımızı buralarda verdik. Nasıl bırakıp gidelim. Her sene mahsulümü azalttım. Her sene yağmur yağacak korkusu ile yaşıyorum. Benim zararım ne olacak. Zararımın devlet tarafından karşılanmasını istiyorum. Bakmakta olduğum 20'den fazla büyükbaş hayvanım vardı. Hepsini bu zarar nedeniyle ziraatçiye, gübreciye, yer kirası parasına veriyorum. Ben ve benim durumumda olanların dayanacak gücü kalmadı." Diyerek tepkisini dile getirdi.



"Sebze-meyvemiz tamamen zarar gördü; mağduruz"



Mahalle sakinlerinden 48 yaşındaki Mustafa Uygun ise, "Yağış dolayısıyla sebze-meyvemiz tamamen zarar gördü. Burada mağdur durumdayız. 3. kez bu seli yaşıyoruz. Devletimiz burada bir önlem almadı. Burada devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Bize neden sahip çıkmıyorsunuz? Denizin ayağına bir dalgakıran yapıldı. Onu da ödenek yok denilerek yarım bıraktılar. Su kanallarda şişti ve denize çıkmıyor. Kimin hatası var ise araştırılmasını istiyoruz. Yaşadığımız sorunu mahkemeye taşıdık. Davayı avukata verdik. Davadan da sonuç alamadık. Halimiz ne olacak. Esnafa, herkese borçlandık. Borcumuzu ödeyemiyoruz. Bundan dolayı yetkililerden bir an önce görülmekte olan davanın da sonuçlanmasını istiyoruz" diyerek yaşadıkları mağduriyetin yerinde incelenmesini istedi.



"Çiftçilerimiz borç batağında"



Çaltı Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Tunç da yaşadıkları mağduriyet nedeniyle tepkisini dile getirerek, "Biz ne kadar konuşsak boş. Gelende bakıp geri gidiyor. Bir sonuç yok. Yapılan kılçık kanallardan dolayı bizim tarlalarımızı sular bastı. Bundan önce herhangi bir sıkıntı yoktu. 30 köyün suyu buradan geçiyor. Burada yine konuşuyoruz. Ama ne kadar konuşsak konuşalım olmuyor. Vatandaş şuanda çırpınış içerisinde. Bütün çitçilerimiz bu baskınlar dolayısıyla 40-50 bin TL borçlu. Bizimle ilgilenen yok" dedi.



"Bu kanallar çakal tuzağıdır"



Mahallede ikamet eden Bilal Aydın (64) ise, "Bu kılçık kanal diye yapılan çakal tuzaklarının yapılmasının ardından bu sorunu yaşıyoruz. Devlet yanınızda deniyor ama bize kimse sahip çıkmıyor. Bir dalgakıran yaptılar, ödenek olmadığı için bırakıp gittiler. Vatandaşa yazıktır, günahtır bu yapılanlar. Herkesin burada borcu var. Biz bu köprülerin, kanalların yıkılmasını istiyoruz. Atatürk; Köylü kasabalının efendisidir demiştir. Ama şimdi bakınca yanlış söylemiş. Kölesi demesi gerekiyormuş. Efendi değil köle durumundayız. Oturup bu su baskını nedeniyle evinde ağlayanlar var" şeklinde konuştu.



"Köylüye buradan git mi deniyor?"



3 senedir mahsullerinin sele gittiğini söyleyen Ali Özekin, herkesin buraya bakmakla yetindiğini söyledi. Özekin, "Temmuz ayında mahsulümüzün çıkması gerekiyor ama bugün tarlada ziyan oldu. Tamamen bittik. Kim yardım edecek bize? 3 seneden bu yana herhangi bir çözüm yok. Bu şekilde de giderse bu işi yapacak bulunmayacak. Kendi imkanlarımızla denize ulaşmayan suyu, ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir iş olabilir mi? Köylüye buradan git mi deniyor?" dedi.



"Çarşamba Ovası sele teslim olmuştur"



Çaltı Mahallesi Azası Şükrü Şeker (43), "Gördüğünüz gibi 2016-2017 yıllarında olduğu gibi bu yılda Çarşamba Ovamız sele teslim olmuştur. Mendireklerimizin ödemesi olmadığı gerekçesiyle 15 gün önce çalışmalar durdurulmuştu. Bizim için can damarımız diyebileceğimiz bir yerdi orası. Bu sabah denize yapılan bağlantıları ellerimizle küreklerle açtık. Daha önce bu sorunların çözülmesi gerekirdi. Bütün borçlarımız, banka kredilerimiz yalnızca ötelenmekte, ertelenmekte. Devletimizin, Valiliğimizin bize derhal sahip çıkması lazım. Köyümüz önceden göç alan durumdayken, şimdi göç vermektedir." diyerek yetkililerin konuya acilen çözüm bulmasını talep ettiler.



Mahalleliler, yaşadıkları durum karşısında kendi imkanlarıyla tarlalarındaki suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, Devlet Su İşleri yetkililerinin taleplere cevap vermesini, sorunun çözüme kavuşturulmasını istediler. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

