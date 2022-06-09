Sağanak yağış, Çankaya'yı vurdu: 3 araç yıkılan istinat duvarının altında kaldı

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bir apartmanın bahçe istinat duvarı yıkıldı. 3 otomobil yıkılan duvarın altında kalırken, vatandaşlar tarafından tedbir amaçlı 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi.

Olay, Ankara'nın Çankaya Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, 4 katlı apartmanın bitişiğindeki yaklaşık 3 metrelik istinat duvarının çökmesine neden oldu. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte apartmanın otoparkında bulunan 3 araç toprak altında kalırken duvarın üst tarafından binalara doğru toprak kayması yaşandı. Çökme sesini duyan vatandaşlar ise tedbir amaçlı evlerini boşaltırken 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Ambulans ve AFAD ekipleri geldi. Tedbir amaçlı evlerini boşaltan vatandaşlar geceyi, yakınlarının ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesinde geçirdi. Toplam 4 apartman ve 1 gecekondunun boşaltılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Hasar Tespit Ekibi (UHTE), lazer sistemiyle toprakta yaşanan hasarı tespit etmeye yarayan cihazlarla heyelan sonrası hasar çalışmalarına devam ediyor.

"Koşarak evi tahliye ettik"

İstinat duvarının yıkılmasının ardından büyük bir gürültü sonrası duvarın çöktüğünü ve koşarak yaşadığı binayı terk ettiğini belirten Emre Eryaşar, "Oturuyorduk evde, dün Ankara'da hiç görmediğimiz derecede bir yağmur yağdı. Aniden bomba patladı gibi büyük bir gürültü, hatta başımızı koruduk psikolojik olarak. Sonra geçti. Arkadan gök gürleyecek zannettik, gürlemede gelmedi. Susmayan bir korna sesi, camdan bir baktık arka bahçeye, alt bahçeye doğru yürüyor, duvar yıkılmış. Koşarak evi tahliye ettik, çıkış o çıkış bir daha girmedik. Dün geceyi kardeşimde geçirdik, görevliler burada hala girmememizi söylüyorlar bakalım, bakacağız idare ediyoruz. Bu şekilde çıktık, ne zaman gir derlerse gireceğiz. Her şeyimiz evde kaldı" diye konuştu.

"Can havliyle indik"

Kendi aracını duvar yıkılmadan son anda çektiğini belirten Serdar Tuncel, "Dün akşam üzeri Ankara'nın maruz kaldığı şiddetli yağmur esnasında saat 18.30-19.00 sıralarında şiddetli bir gök gürültüsü oldu. Akabinde de yüksek ses, bir gürültü daha duydum. Onun üzerine de balkondan baktım herhangi bir şey göremedim. Daha sonra tam arka tarafa gidip bakmaya çalıştığımda bizim yöneticimizin oğlu geldi uyardı beni 'Abi, istinat duvarı yıkılıyor arabanızı çekin' diye. Benim arabamda arkadaki otoparktaydı. Can havliyle indik, kendi arabamı çektim ama o esnada apartmanımızdaki istinat duvarı çökmüştü ve maalesef komşularımızın 3 tane aracı duvar altında kalmıştı ve toprak yağmurla beraber akıp geliyordu" ifadelerini kullandı.