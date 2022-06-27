Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi

27.06.2022 14:40

Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi Mengen-Eskipazar yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı'nın artan debisi Mengen-Eskipazar yolu ulaşıma kapattı.

Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi

Mengen-Eskipazar yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı'nın artan debisi Mengen-Eskipazar yolu ulaşıma kapattı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı'nın debisi yükseldi. Çayın yükselen debisi dere yataklarına ve karayoluna zarar verdi. Yağışların artması ihtimaline karşı Mengen-Pazarköy-Eskipazar yolu ulaşıma kapatıldı.

Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle Mengen - Pazarköy çayının debisinin yükselmesi sonucu Bolu-Mengen-Eskipazar yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatılmış, trafik Nazırlar 1-2 köprülerinden sağlanmaktadır. Yolun trafiğe açılması çalışmaları sürmektedir" denildi.

YORUMLAR
500
Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı Dere yatağına düşen anne köpek ve yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 İspanya hükümeti, sınırı geçerken katledilen göçmenlerden mafyayı sorumlu tuttu
16:01 CHP'de gündem olan ses kaydına AK Parti'den ilk yorum! TBMM Başkanı Şentop'a seslendiler
16:00 96. Gazi Koşusu'nda üzücü olay! Yarışı bırakmak zorunda kalan at bileği kırıldığı için uyutuldu
15:50 Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı
15:44 Korona vakaları tekrar yükselişe geçti! Hastalığın 2 yeni semptomu belirlendi
15:43 Hatay'a girişi engellenen Özdağ'a CHP'den destek: Bu rezalet kabul edilemez! Türkiye'yi dünyaya rezil eden bu kanunsuz emri acilen geri çekin
15:26 G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz!
15:20 Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı
15:08 Bu güvercin ne yapıyor? Otoyolda kaydedilen videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 16:17:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement