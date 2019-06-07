Sağanak yağış, dev kayaların yola düşmesine neden oldu
23 dakika önce
Bartın'da havanın yağışlı olması nedeniyle tepede bulunan kayalar koparak yola düştü.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
'da havanın yağışlı olması nedeniyle tepede bulunan kayalar koparak yola düştü.
Edinilen bilgiye göre Kurucaşile
ilçesine bağlı Başköy
'ü ilçeyle ulaşımını sağlayan yolda sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle koparak yola düşen dev kayalar trafiğin akışını engelledi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra dev kayalar İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. - KARABÜK
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