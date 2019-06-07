Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış, dev kayaların yola düşmesine neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sağanak yağış, dev kayaların yola düşmesine neden oldu

23 dakika önce

Bartın'da havanın yağışlı olması nedeniyle tepede bulunan kayalar koparak yola düştü.

Sağanak yağış, dev kayaların yola düşmesine neden oldu, System.String[]
Bartın'da havanın yağışlı olması nedeniyle tepede bulunan kayalar koparak yola düştü.

Edinilen bilgiye göre Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy'ü ilçeyle ulaşımını sağlayan yolda sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle koparak yola düşen dev kayalar trafiğin akışını engelledi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra dev kayalar İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
Sabah, Kurucaşile, Başköy, Bartın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akrebin soktuğu 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü Antalya'da Rus turist köpeği tekmeleyip, market sahibine kafa attı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:31:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış, dev kayaların yola düşmesine neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]