Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu - Son Dakika

Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Düzce'de sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yapılan uyarıda sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım gibi etkenlere de dikkat çekildi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların önündeki gölgeliklerle sığındılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sağanak yağış 13 Eylül Pazar günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek.