Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı - Son Dakika
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Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı

16.06.2022 18:31

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

Tavşanlı'da akşamüstü başlayan yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşları mağdur etti. Yeni Mahalle Beyazevler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı. Hanımçeşme Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen su birikintisi sonucu trafik polisleri yolu bir müddet tedbir amaçlı kapattı. Yağış sonrasında, Adranos Çayı'nda da suyun siyah akması vatandaşları tedirgin etti.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı
Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı
Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı
Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı
Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı
Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı
Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı
Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı
Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı
Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı

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Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Kaynak: İHA

su baskını, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı - Son Dakika
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