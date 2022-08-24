Burhaniye'de akşam saatlerinde başlayan yağmur bazı yolları göle çevirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Aylardır beklenen yağış zeytin üreticileri başta olmak üzere çiftçileri sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yollarda biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Kaynak: İHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu - Son Dakika

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