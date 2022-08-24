Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu - Son Dakika
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Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu

24.08.2022 20:38

Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu Burhaniye ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Sağanak şeklinde düşen yağmur, özelikle zeytin üreticilerini sevindirirken, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Burhaniye'de akşam saatlerinde başlayan yağmur bazı yolları göle çevirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Aylardır beklenen yağış zeytin üreticileri başta olmak üzere çiftçileri sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yollarda biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

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Kaynak: İHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağış etkili oldu, yollar su birikintileriyle doldu - Son Dakika
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