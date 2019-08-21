Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış etkili oluyor - Çamlıca Tepesi
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Sağanak yağış etkili oluyor - Çamlıca Tepesi

1 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bu kapsamda, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:55 Kaynak: AA
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