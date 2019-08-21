Sağanak yağış etkili oluyor - Çamlıca Tepesi
1 saat önce
İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:55 Kaynak: AA
'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası
ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bu kapsamda, sel, su baskını
, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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