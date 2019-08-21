Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış etkili oluyor - Feneryolu Tren İstasyonu
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Sağanak yağış etkili oluyor - Feneryolu Tren İstasyonu

1 saat önce

Kadıköy'deki Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidinde su baskını nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kadıköy'deki Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidinde su baskını nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.

Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.

Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

su baskını, İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:25 Kaynak: AA
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