Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi

24.08.2022 17:41

Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde birkaç gündür belli aralıklar süren yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bugün saat 16.00 sıralarında başlayan yağmurda sanayi sitesindeki bazı bölgeler sular altında kaldı. Şehir merkezinde araç sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmurun etkisiyle bazı ağaçlarda zarar gördü. Ezine Belediyesi ekipleri, bölgede bir yandan temizlik çalışmaları yaparken bir yandan da mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Çanakkale, Marmara, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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