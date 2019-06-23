Sağanak yağış fırtına amatör spor kulüplerini de etkiledi
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Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de amatör maçlara ev sahipliği yapan Kozlu Şehir Stadyumunda sağanak yağış fırtına nedeniyle toprak kayması oluştu.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
'ın Kozlu
İlçesin'de amatör maçlara ev sahipliği yapan Kozlu Şehir Stadyumunda sağanak yağış fırtına nedeniyle toprak kayması oluştu.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de amatör maçlara ev sahipliği yapan Kozlu Şehir Stadyumunda bir kaç gündür devam eden sağanak yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Sahanın etrafında topraklar sağanak yağış ve fırtınayla beraber tel örgüleri aşarak sahaya taştı. Toprak kaymasının oluştuğu sırada herhangi bir maç oynanmaması yüreklere su serpti.Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün çöken duvarlarda çalışma başlatacağı öğrenildi. - ZONGULDAK
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