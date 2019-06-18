Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi
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Sağanak yağış Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

Giresun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sağanak sonrası yollar göle döndü.

Sağanak yağış Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]
Giresun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sağanak sonrası yollar göle döndü.

Sabah saatlerinde Meteoroloji tarafından yapılan uyarıdan kısa bir süre sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerinin zemin katını su bastı trafikte olan araçlar ise su birikintisinin içinde mahsur kaldı. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma su tahliyeleri için başlatırken polis ise küçük araçları şehir içine yönlendirdi. Giresun Belediyesi, önümüzdeki saatlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:17 Kaynak: İHA
Sabah, Giresun, Güncel
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