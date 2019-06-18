Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış Giresun'da heyelana neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sağanak yağış Giresun'da heyelana neden oldu

25 dakika önce

Giresun'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış heyelana neden oldu.

Sağanak yağış Giresun'da heyelana neden oldu, System.String[]
Giresun'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış heyelana neden oldu.

Merkeze bağlı Çıtlakkale Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen heyelanda Çıtlakkale Anaokulu'nun bahçesi de zarar gördü. Yağışla birlikte yumuşayan toprakların anaokuluna ulaşmasını ise okulun çevresini kuşatan istinat duvarı engelledi. Heyelan yaşandığı yerde temizleme çalışmaları başlatılırken Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
Sabah, Giresun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak! Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:22:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış Giresun'da heyelana neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]