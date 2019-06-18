Sağanak yağış Giresun'da heyelana neden oldu
25 dakika önce
Giresun'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış heyelana neden oldu.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış heyelana neden oldu.
Merkeze bağlı Çıtlakkale Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen heyelanda Çıtlakkale Anaokulu'nun bahçesi de zarar gördü. Yağışla birlikte yumuşayan toprakların anaokuluna ulaşmasını ise okulun çevresini kuşatan istinat duvarı engelledi. Heyelan yaşandığı yerde temizleme çalışmaları başlatılırken Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - GİRESUN
Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü
10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi
Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak!
Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi