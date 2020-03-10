Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu - Son Dakika

Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu

6 saat önce

Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu Megakentte beklenen yağmur gecenin son saatlerinde etkili olmaya başladı.

Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu

İSTANBUL - Megakentte beklenen yağmur gecenin son saatlerinde etkili olmaya başladı.

Yağmurun başladığı ilk saatlerde bir olumsuzluk yaşanmadı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre sağanak yağmurun saat 05.00'de başlaması bekleniyordu öyle de oldu. Saat 05.00 sularında İstanbul genelinde başlayan yağış etkisini yer yer artırarak devam etti. Yağışın başladığı ilk dakikalarda oldukça fazla kayganlaşan yollarda trafik kazalarının yaşanma ihtimali itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin her zamankinden daha da fazla teyakkuzda olmasına neden olurken su basmalarına karşı da ekipleri hazır bekletildi. Yağışın başladığı ilk saatlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken; yağışın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.

Sağanak yağış günün ilk saatlerinde etkili oldu

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:54 Kaynak: İHA
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