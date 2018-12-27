Sağanak Yağış Hatay'da Yolları Göle Çevirdi
1 saat önce
Sağanak yağış Hatay'da yolları göle çevirdiHATAY - Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış gün boyu sürdü.
Sağanak yağış Hatay
'da yolları göle çevirdi
HATAY - Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış gün boyu sürdü. Sağanak yağış Antakya
, İskenderun
, Arsuz
ve Yayladağı
ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayladağı Çevre Yolunda bulunan duvar devrilirken, Antakya'da da bir okulun duvarının kaya düşmesi sonucu yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışların ardından bazı tarım alanlarını da su bastı.
Yağışların yarında sürmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:04 Kaynak: İHA
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