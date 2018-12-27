Son Dakika Haberleri: Sağanak Yağış Hatay'da Yolları Göle Çevirdi

Sağanak Yağış Hatay'da Yolları Göle Çevirdi

1 saat önce

Sağanak yağış Hatay'da yolları göle çevirdiHATAY - Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış gün boyu sürdü.

Sağanak yağış Hatay'da yolları göle çevirdi

HATAY - Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış gün boyu sürdü. Sağanak yağış Antakya, İskenderun, Arsuz ve Yayladağı ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayladağı Çevre Yolunda bulunan duvar devrilirken, Antakya'da da bir okulun duvarının kaya düşmesi sonucu yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışların ardından bazı tarım alanlarını da su bastı.
Yağışların yarında sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:04 Kaynak: İHA

Yayladağı, Antakya, Sabah, Hatay, 3. Sayfa
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