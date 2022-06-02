Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

02.06.2022 21:42

Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağmur dolayısıyla sokaklar ve bazı evlerin bodrum katları ile otoparklarını su bastı. Göle dönen sokaklarda vatandaşlar ve MASKİ ekipleri, tıkanan rögarları temizledi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağış sebebiyle, ilçedeki bazı sokakları su bastı. Kısa zaman zarflarında aniden bastıran yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkları da su bastı.

Yağışın başlamasının ardından ilçe sokaklarında temizleme çalışması yapan MASKİ ve itfaiye ekiplerine, vatandaşlar da yardım etti. İlçenin bir çok noktasında pisliklerden dolayı tıkanan rögarlar, sokakları göle çevirdi. Rögarları temizlemeye yetişemeyen MASKİ ve itfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım ederek, göle dönen sokaklarda temizleme çalışmaları yaptı. Yağışla birlikte şiddetli, rüzgarın da etkisiyle bazı noktalarda ağaç devrilmeleri yaşandı.

(Hasan Yiğen - İHA)

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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