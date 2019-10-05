Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Cadde ve sokaklarda biriken sular vatandaşlara sıkıntılı anlar yaşatırken, bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı.


Burhaniye ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından şiddetli sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin zemin katlarını sular altında kalırken, belediye ekipleri de gece boyunca yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
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